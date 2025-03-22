فوائد تناول كوب من الكيوي على الجسم

تناول كوب من الكيوي يمكن أن يقدم العديد من الفوائد الصحية المدهشة للجسم بفضل محتواه الغني بالعناصر الغذائية الأساسية.

إليك بعض الفوائد الرئيسية وفق هيلث لاين

تعزيز المناعة: الكيوي غني بفيتامين C، الذي يعزز الجهاز المناعي ويساعد في محاربة الالتهابات والأمراض.

في الواقع، يحتوي الكيوي على كمية أكبر من فيتامين C مقارنةً بالبرتقال، مما يجعله غذاءً ممتازًا لدعم صحة الجهاز المناعي.

تحسين الهضم: الكيوي يحتوي على إنزيم يسمى "أكتينيدين"، الذي يساعد في تسهيل هضم البروتينات وتحسين وظيفة الجهاز الهضمي بشكل عام. كما أن الألياف الموجودة في الكيوي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتجنب الإمساك.

مفيد للقلب: الكيوي غني بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب.

كما أن الألياف تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

دعم صحة الجلد: بفضل محتواه العالي من فيتامين C، يساعد الكيوي في إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن مرونة البشرة وصحتها.

كما يساعد الكيوي في محاربة التجاعيد وتحسين مظهر البشرة بشكل عام.

تحسين النوم: الكيوي يحتوي على مركبات قد تساعد في تحسين نوعية النوم.

أظهرت بعض الدراسات أن تناول الكيوي قبل النوم يمكن أن يحسن نوعية النوم بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والميلاتونين، الذي يساعد في تنظيم دورة النوم.

دعم الجهاز التنفسي: الكيوي يمكن أن يساعد في تحسين صحة الجهاز التنفسي وتخفيف أعراض الربو والحساسية بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.