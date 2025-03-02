احذر.. ضربات القلب غير المنتظمة قد تكون علامة على مشكلة خطيرة

كتب – سيد متولي

مرض الصمام التاجي، حالة تؤثر على حجرات القلب اليسرى، يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها، ويحدث المرض عندما لا يغلق الصمام التاجي بشكل صحيح، ما يسمح للدم بالتدفق للخلف ويعيق كفاءة ضخ القلب.

وأحد الأعراض الرئيسية لهذه الحالة هو عدم انتظام ضربات القلب، والذي قد يبدأ خفيفًا ويزداد سوءًا بمرور الوقت، تشمل الأعراض الأخرى ضيق التنفس (خاصة عند الاستلقاء) وخفقان القلب وتورم القدمين أو الكاحلين والتعب والدوخة، بحسب تايمز أوف إنديا.

على الرغم من أن مرض الصمام التاجي يمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار، إلا أنه أكثر انتشارًا لدى كبار السن بسبب التدهور المرتبط بالعمر في وظائف القلب.

ويمكن أن يكون عدم انتظام ضربات القلب بالفعل علامة تحذير من مرض الصمام التاجي، والذي يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم تدفق الدم بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر للقلب.

عندما يصاب الصمام التاجي بمرض - بسبب حالات مثل ارتجاع الصمام التاجي (التسرب) أو تضيق الصمام التاجي (التضييق) - يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغييرات بنيوية ووظيفية كبيرة في القلب، وخاصة في الأذين الأيسر.

تأثير مرض الصمام التاجي على القلب

غالبًا ما يتسبب مرض الصمام التاجي في تضخم الأذين الأيسر أو تمدده حيث يعمل بجهد أكبر لإدارة تدفق الدم غير الطبيعي، يخلق هذا التمدد الأذيني بيئة مواتية لتطور عدم انتظام ضربات القلب، وخاصة الرجفان الأذيني (AF). الرجفان الأذيني هو نوع من ضربات القلب غير المنتظمة التي تؤدي إلى نشاط كهربائي غير منسق وسريع في الأذينين.

يمكن اكتشاف هذا الإيقاع غير المنتظم من خلال أعراض مثل الخفقان أو التعب أو ضيق التنفس، أو تحديده أثناء تخطيط كهربية القلب الروتيني، إن العلاقة بين مرض الصمام التاجي والرجفان الأذيني معروفة جيدًا. في الواقع، قد يكون عدم انتظام ضربات القلب في بعض الأحيان أول علامة يمكن اكتشافها على وجود مشكلة كامنة في الصمام التاجي. وإذا تُرِكَت هذه المشكلة دون علاج، فقد تؤدي إلى مضاعفات مثل السكتة الدماغية أو قصور القلب.

علاج مرض الصمام التاجي

تتراوح خيارات العلاج من الإجراءات الأقل توغلاً إلى جراحة القلب المفتوح، والتي غالبًا ما تتبعها علاجات ما بعد الجراحة، قد تتضمن هذه الإجراءات إصلاح أو استبدال الصمام التالف.

يشمل العلاج عمومًا إجراءات أقل توغلاً أو جراحة القلب المفتوح، وغالبًا ما تكون مصحوبة بعلاجات ما بعد الجراحة.

تتضمن جراحة القلب عادةً إصلاح أو استبدال الصمامات التالفة من خلال إجراءات مثل رأب الحلقة أو إصلاح الصمام.

يتم تصميم العلاج الموصى به وفقًا لحالة الشخص المحددة لضمان الرعاية الفعالة والتعافي، يحدد الأطباء أفضل مسار للعمل بناءً على حالة المريض الفردية، لذلك، إذا عانى شخص ما من عدم انتظام ضربات القلب، فمن الضروري إجراء مزيد من التحقيق بحثًا عن الأسباب المحتملة، بما في ذلك مرض الصمام التاجي.

يمكن أن يمنع التشخيص المبكر وإدارة مشاكل الصمام التاجي حدوث مضاعفات وتحسين صحة القلب بشكل عام، تعد الفحوصات المنتظمة مع طبيب القلب أمرًا أساسيًا لمعالجة هذه المخاوف على الفور.

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