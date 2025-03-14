طبق شعبي يحمي الكلى والكبد ويقوي عضلة قلبك.. فوائده مذهلة

كتبت: نرمين ضيف الله

البصارة هو طبق شعبي مصري تقليدي يحمل فوائد صحية متعددة، خاصة للكلى والكبد، كما يساهم في تقوية عضلة القلب.

وقالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنه يوجد العديد من الفوائد المهمة للبصارة، أبرزها لصحة الكبد والقلب.

وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن البصارة تساعد في تحسين صحة الكلى؛ لأنها تحتوي على الفول المدشوش الذي يعد مصدرًا غنيًا بالألياف والبروتينات، حيث تعمل الألياف على تحسين وظائف الكلى وتخليص الجسم من السموم.

وأضافت أنها تقوي عضلة القلب، لأن الفول المدشوش يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معادن مهمة لصحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

وتابعت أن البصارة تعزز الجهاز المناعي، نظرًا لأن الفول يحتوي أيضًا على الفيتامينات والمعادن مثل الفولات التي تساهم في تقوية جهاز المناعة.

وأوضحت الدكتورة نهلة أن هذه الأكلة الشعبية تحسن الهضم؛ حيث يحتوي الفول على الألياف التي تساعد في الوقاية من الإمساك وتحسين عملية الهضم، كما أنها تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم بفضل الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الفول.

اقرأ أيضا:

بعد تحقق حلم "نجلاء" في إخواتي.. تفسير رؤية زواج الرجل من زوجة أخرى

أزمة ناقشها مسلسل "أثينا".. كيف تقنع صديقك بالعدول عن قرار الانتحار؟

لتجنب مصير ليل في تقابل حبيب.. 13 علامة تكشف الرجل "الفرعون"

بعد حبس مكة محمد صلاح في كامل العدد.. كيف تعلم طفلك إدارة المواقف الصعبة؟

تبدأ من 146 ألفا.. أسعار خيالية لـ قفاطين رمضان 2025 من إيلي صعب