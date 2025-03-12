احذر.. علامات تكشف عن مشكلة خطيرة في الأمعاء

تعاني العديد من الحالات الصحية غير المشخصة التي قد تؤثر على الجهاز الهضمي، ومن بينها التهاب القولون المجهري، الذي يمكن أن يؤدي إلى أعراض مزعجة ومستمرة.

معاناة طويلة قبل التشخيص

استشارت فيكتوريا، وهي أم تبلغ من العمر 33 عامًا من جنوب لندن، العديد من الأطباء بسبب معاناتها المستمرة من الإسهال الشديد وآلام المعدة الحادة، لكنها لم تحصل على تشخيص دقيق لفترة طويلة.

تقول فيكتوريا: “كنت أتعرض لنوبات مفاجئة من الإسهال المائي، وكانت التقلصات شديدة جدًا، لدرجة أنني اضطررت أحيانًا إلى البقاء في الحمام لساعات مع طفلي الرضيع بجانبي.”

وأضافت: “أصبحت غير قادرة على مغادرة المنزل بسهولة، وكنت أخطط لأي خروج بناءً على مواقع المراحيض.”

التشخيص بعد معاناة

خضعت فيكتوريا لعدة عمليات تنظير للقولون، لكن التشخيص الحقيقي لم يظهر إلا بعد أخذ خزعة من أمعائها الملتهبة وتحليلها تحت المجهر، حيث تبين أنها تعاني من التهاب القولون المجهري.

وفقًا للبروفيسور كريس بروبرت من جامعة ليفربول، فإن عدد الحالات المصابة بهذه المشكلة في ازدياد، وقد يكون ذلك نتيجة لمزيج من الوعي المتزايد بالأعراض والتغيرات البيئية. لكنه أشار إلى أن العلاج متوفر، وأن استشارة الطبيب هي الخطوة الأولى والأساسية.

ما هو التهاب القولون المجهري؟

بحسب “مايو كلينك”، فإن التهاب القولون المجهري هو حالة التهابية تصيب الأمعاء الغليظة (القولون) وتسبب الإسهال المائي المزمن.

أبرز الأعراض:

• الإسهال المائي المستمر.

• آلام وتشنجات في البطن.

• انتفاخ.

• فقدان الوزن.

• الغثيان.

• سلس البراز.

• الجفاف.

طرق العلاج والتخفيف من الأعراض

تظهر أعراض التهاب القولون المجهري وتختفي بشكل متكرر، وقد تتحسن أحيانًا من تلقاء نفسها. لكن في الحالات التي تستمر فيها الأعراض أو تكون شديدة، يمكن اللجوء إلى:

• تعديلات في النظام الغذائي: يُنصح باتباع نظام غذائي قليل الدسم وقليل الألياف لتقليل الإسهال، مع تجنب منتجات الألبان، والجلوتين، والكافيين، والسكر.

• العلاج الدوائي: قد يصف الأطباء أدوية مضادة للالتهابات مثل “الميسالامين”، أو أدوية الستيرويدات الخاصة بالأمعاء لتخفيف الأعراض.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من إسهال مستمر، أو آلام شديدة في البطن، أو فقدان وزن غير مبرر، فمن الضروري مراجعة الطبيب لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب، خاصةً إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة دون تحسن.

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