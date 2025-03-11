كثرة التبول في الشتاء.. إليك الأسباب والعلاج

يعاني الكثير من الأشخاص من الشعور بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر خلال فصل الشتاء، ولكن، ما السبب وراء ذلك الأمر؟

سبب كثرة التبول في الشتاء

عندما يتعرض للبرد، يقوم بتحويل الدم من الأطراف إلى الأعضاء الداخلية للحفاظ على دفئها، ما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى الكليتين، ويحفزها على إنتاج المزيد من البول، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

تأثيرات محتملة على توازن الجسم

بالرغم من أن إدرار البول البارد هو آلية طبيعية، إلا أن التبول المتكرر يمكن أن يؤثر على توازن الجسم، فالبول المفرط يمكن أن يخل بتوازن الأملاح والمعادن في الجسم، ما قد يؤدي إلى حالات خطيرة مثل نقص صوديوم الدم أو فرط بوتاسيوم الدم.

نصائح للتعامل مع كثرة التبول في الشتاء

ارتداء ملابس دافئة يمكن أن يقلل من تأثير إدرار البول البارد.

شرب كميات كافية من الماء.

إذا كنت تعاني من أعراض مثل الدوخة أو التعب الشديد، يجب استشارة الطبيب.

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