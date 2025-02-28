هل طقطقة الأصابع تسبب التهاب المفاصل؟.. مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله:

طقطقة الأصابع ظاهرة مثيرة للاهتمام وغير مفهومة بشكل جيد، وهناك العديد من النظريات حول سبب فرقعة المفاصل، لكن السبب الدقيق لا يزال غير معروف.

وكقاعدة عامة، تعتبر طقطقة المفاصل غير المؤلمة غير ضارة، ومع ذلك، فإن المنطق السليم يشير عمومًا إلى أن طقطقة المفاصل المتعمدة والمتكررة لا تسبب إزعاجًا اجتماعيًا فحسب، بل قد تكون أيضًا مزعجة جسديًا عندما تتسبب في الألم، وفقًا لما ذكره موقع "WebMD" الطبي.

ولم يثبت أن "طقطقة" المفاصل ضارة أو مفيدة، وبشكل أكثر تحديدًا، لا تسبب فرقعة المفاصل التهاب المفاصل.

وقد تنتج "طقطقة" المفصل عن ضغط سلبي يسحب غاز النيتروجين مؤقتًا إلى المفصل، كما يحدث عند "طقطقة" المفاصل، وهذا ليس ضارًا، إذ يمكن سماع أصوات "الطقطقة" إذا انكسرت الأوتار فوق الأنسجة بسبب تعديلات بسيطة في مسارات انزلاقها، وقد يحدث هذا مع التقدم في السن نتيجة لتغير كتلة العضلات وحركتها.

التهاب المفاصل

أما إذا كان صوت الطقطقة مصحوبًا بألم، فقد يكون هناك خلل أساسي في بنية المفصل، مثل الغضروف الرخو أو الأربطة المصابة.

وعادةً ما تكون طرقعة الأصابع مؤلمة نتيجة التهاب المفاصل، أو التهاب الجراب، أو التهاب الأوتار، إذ تصدر أصوات "طقطقة" بسبب انكسار الأنسجة غير المنتظمة والمتورمة.

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