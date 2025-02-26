6 فيتامينات ومعادن ضرورية لبناء جهاز مناعة قوي وصحي.. احرص عليها

كتبت- أسماء العمدة:

تُعد الفيتامينات والمعادن من مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الخلايا من التلف، وتعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تكافح العدوى.

وهناك مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة الجهاز المناعي وتقويته، وفقًا لما ذكره موقع Healthline.

فيتامين C:

يُعتبر فيتامين C من أقوى مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة. كما يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تساعد في مكافحة العدوى والأمراض.

أفضل المصادر: الحمضيات (البرتقال، الليمون، الجريب فروت)، الفلفل الأحمر، الكيوي، الفراولة، البروكلي.

فيتامين D

يلعب فيتامين D دورًا هامًا في تنظيم وظائف الجهاز المناعي، إذ يساعد في تنشيط الخلايا المناعية وتعزيز قدرتها على مكافحة العدوى.

وأفضل المصادر: أشعة الشمس (التعرض المباشر لأشعة الشمس لمدة 10-15 دقيقة يوميًا)، الأسماك الدهنية (السلمون، التونة)، البيض، الفطر، الأطعمة المدعمة بفيتامين D.

الزنك

يُعتبر الزنك من المعادن الأساسية التي تشارك في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك دعم الجهاز المناعي. يساعد الزنك في إنتاج وتنشيط الخلايا المناعية، كما أنه يلعب دورًا في التئام الجروح.

وأفضل المصادر: اللحوم الحمراء، الدواجن، المأكولات البحرية، البقوليات، المكسرات، البذور.

السيلينيوم:

يُعتبر السيلينيوم من المعادن المضادة للأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من التلف، كما أنه يلعب دورًا في تنظيم وظائف الجهاز المناعي.

أفضل المصادر: المكسرات البرازيلية، المأكولات البحرية، اللحوم، الدواجن، البيض، الأرز البني.

فيتامين A

يُعتبر فيتامين A مهمًا لصحة الجلد والأغشية المخاطية التي تشكل خط الدفاع الأول عن الجسم ضد العدوى، كما أنه يلعب دورًا في تنظيم وظائف الجهاز المناعي.

وأفضل المصادر: الجزر، البطاطا الحلوة، السبانخ، اللفت، القرع، الكبدة.

فيتامينات B

تلعب مجموعة فيتامينات B، وخاصة فيتامين B6 وفيتامين B12، دورًا هامًا في دعم وظائف الجهاز المناعي، فهي تساعد في إنتاج الخلايا المناعية وتنشيطها.

وأفضل المصادر: اللحوم، الدواجن، الأسماك، البيض، منتجات الألبان، البقوليات، الخضروات الورقية الخضراء.

اقرأ أيضا:

"الحق نفسك".. تناول البيض بهذه الطريقة يصيبك بالسرطان

سم لذيذ على سفرتك.. نوع طعام شهير يسبب الإصابة بـ5 أمراض خطيرة

تبدأ من 30 جنيه.. أسعار ياميش رمضان في ٤ متاجر شهيرة

تحميك من سرطان القولون.. 5 مشروبات تقي من السكتة القلبية

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول النسكافيه