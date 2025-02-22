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غيّر شكله.. ما هو مرض إبراهيم شيكا لاعب الزمالك؟

10:13 م السبت 22 فبراير 2025
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    نجم الزمالك إبراهيم شيكا
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    لاعب الزمالك إبراهيم شيكا
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    ابراهيم شيكا على سرير المرض
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    إبراهيم شيكا
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كتب- أحمد الضبع:

انشغل عشاق القلعة البيضاء خلال الساعات الماضية بالحالة الصحية للاعب الزمالك إبراهيم شيكا، بعدما ظهر في مقطع فيديو شاركته زوجته هبة التركي عبر حسابها على منصة تيك توك، بجسد نحيل وملامح مرهقة يظهر عليها آثار المرض.

زوجة إبراهيم شيكا تدعمه معنويا

وحاولت "التركي" دعم زوجها "شيكا" عبر مشاركة لقطات مصورة مع جمهوره تظهر حبها وتعلقها به حتى في أصعب لحظات مرضه، ولكن ما أثار تعاطف المتابعين هو الحالة الصحية التي وصل إليها نجم الزمالك.

@hebaaeltorkyoffical0 دعوة حلوة يوم الجمعه المبارك لابراهيم شيكا شفاءك الله وعفاك يا حبيبي #هبة_التركي #ابراهيم_شيكا #محارب_السرطان ♬ الصوت الأصلي - Heba eltorky🖤✨

ومنذ ساعات شاركت زوجة إبراهيم شيكا فيديو آخر له عدما كان يتمتع بصحته، ويمارس بعض التمارين الرياضية الشاقة، وتبدو عليه الحيوية والعافية، طالبة من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل.

@hebaaeltorkyoffical0 يارب هون عليه يارب يا مغير الأحوال رد إليه الصحه والعافية 💔💔💔💔يارب وارحم جسده التي بات ضعيف يتالم يارب مالناش غيرك #هبة_التركي #ابراهيم_شيكا #محارب_السرطان ♬ الصوت الأصلي - قرآن | صل على النبي ﷺ

طبيعة مرض إبراهيم شيكا لاعب الزمالك

يعاني "شيكا" من مرض سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وغير ملامح وجهه، وجعله يجلس على كرسي متحرك، حسبما ذكرت زوجته هبة التركي أكثر من مرة في مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي.

ابراهيم شيكا

مها هو مرض إبراهيم شيكا؟

سرطان المستقيم الذي يعاني منه إبراهيم شيكا لاعب الزمالك هو نوع من السرطان ينشأ على هيئة نمو للخلايا في المستقيم، الذي يوجد في آخر الأمعاء الغليظة بطول عدة سنتيمترات، وفقًا لموقع mayoclinic.

وعادة ما ينطوي علاج سرطان المستقيم على جراحة لاستئصال السرطان، وقد تشمل العلاجات الأخرى العلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو مزيجًا من كليهما، كما يمكن استخدام العلاج الاستهدافيّ والعلاج المناعي.

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