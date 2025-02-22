لن تتوقع- 5 فوائد لتناول كوب من عصير الفراولة يوميا

عصير الفراولة ليس فقط لذيذًا ومنعشًا، بل يحتوي أيضًا على العديد من الفوائد الصحية، وخاصة لصحة القلب.

إليك 5 فوائد غير متوقعة لتناول كوب من عصير الفراولة على صحة القلب، وفق لما جاء في موقع " هيلث لاين".

1. خفض مستويات الكوليسترول الضار: الفراولة غنية بمركبات الفلافونويد التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يعزز صحة الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2. تحسين مرونة الأوعية الدموية: الفراولة تحتوي على مواد مضادة للأكسدة مثل فيتامين C والأنثوسيانين التي تعزز من مرونة الأوعية الدموية، مما يسهم في تحسين تدفق الدم وتخفيف الضغط على القلب.

3. تقليل الالتهابات: الفراولة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، وخصوصًا في الأوعية الدموية. التخفيف من الالتهابات يمكن أن يقلل من خطر تصلب الشرايين والأمراض القلبية الأخرى.

4. تنظيم ضغط الدم: الفراولة تحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الذي قد يؤثر سلبًا على صحة القلب.

5. مكافحة الجلطات الدموية: بعض الدراسات تشير إلى أن تناول الفراولة يمكن أن يساعد في تقليل خطر تجلط الدم بفضل محتواها من الفلافونويدات والمركبات المضادة للأكسدة، مما يقلل من فرص الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية.

إذا كنت ترغب في تعزيز صحة قلبك، يمكن أن يكون عصير الفراولة إضافة لذيذة وصحية لنظامك الغذائي.