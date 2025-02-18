لماذا يتمدد الخشب مع تغير الرطوبة؟ .. السر في تركيبه

كتبت- أسماء العمدة:

عندما تجلس أمام المدفأة، وترى ألسنة اللهب تتناثر، وتصدر صوتًا مريحًا، قد يتبادر إلى ذهنك سؤال مهم: لماذا يتمدد الخشب بينما تبقى المعادن مستقرة؟

يعد الخشب مادة مسامية تتأثر بشكل كبير بتغيرات الرطوبة، ما يؤدي إلى تمدده وانكماشه بشكل ملحوظ، أما المعادن، فهي مواد كثيفة غير مسامية ولا تتأثر بالرطوبة بنفس الدرجة، ما يجعلها أكثر استقرارًا في أبعادها، وفقًا لما ذكرته شبكتا Live Science وNews18.

الفرق بين الخشب والمعادن

الخشب مادة عضوية تتكون بشكل أساسي من السليلوز واللجنين، وهما بوليمران طبيعيان يشكلان أليافًا طويلة ورفيعة مرتبة في اتجاه معين.

ويحتوي الخشب على العديد من الفراغات الصغيرة بين الألياف، ما يسمح بامتصاص الماء والرطوبة من الهواء، وعندما يمتص الخشب الرطوبة، تنتفخ أليافه وتتمدد، ما يؤدي إلى زيادة حجمه، بينما عند فقدان الرطوبة تنكمش الألياف ويقل حجمه، وتُعرف هذه العملية بـ"دورة الرطوبة"، وهي السبب الرئيسي وراء تمدد وانكماش الخشب.

ويكون التمدد والانكماش في الخشب أكبر في الاتجاه العمودي على الألياف، وأقل في الاتجاه الموازي لها.

المعادن هي مواد غير عضوية تتكون من ذرات مرتبة في نمط بلوري منتظم، ما يمنحها كثافة عالية وترابطًا قويًا بين الذرات.

وعلى الرغم من أن المعادن تتمدد وتنكمش بسبب تغير درجة الحرارة، فإن هذا التغير يكون طفيفًا جدًا مقارنة بالخشب ولا يُلاحظ في معظم التطبيقات، كما أن المعادن لا تتأثر بالرطوبة بنفس الطريقة التي يتأثر بها الخشب، ما يجعلها أكثر استقرارًا وثباتًا في مختلف الظروف البيئية.