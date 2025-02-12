ماذا تفعل عند الشعور بهبوط مفاجيء أثناء الصباح؟

الشعور بالهبوط المفاجئ في الصباح قد يكون مزعجًا ومخيفًا في بعض الأحيان، هناك عدة أسباب محتملة للشعور بالهبوط في الصباح، وفقًا لـ medicalxpress.

انخفاض نسبة السكر في الدم

بعد الاستيقاظ من النوم، قد تكون مستويات السكر في الدم منخفضة، خاصة إذا لم تتناول وجبة طعام لفترة طويلة قبل النوم.

انخفاض ضغط الدم

قد ينخفض ضغط الدم بشكل طبيعي في الصباح، ولكن في بعض الحالات قد يكون الانخفاض كبيرًا ويسبب الشعور بالهبوط.

الجفاف

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى الشعور بالهبوط، خاصة إذا لم تكن تشرب كمية كافية من الماء خلال الليل.

مشاكل صحية أخرى

في بعض الحالات، قد يكون الشعور بالهبوط علامة على وجود مشكلة صحية أخرى، مثل مشاكل في القلب أو الغدة الدرقية.

ماذا تفعل عند الشعور بهبوط مفاجئ في الصباح؟

إذا شعرت بالهبوط، فمن الأفضل أن تجلس أو تستلقي فورا. هذا يساعد على منع السقوط والإصابة.

إذا كان سبب الهبوط هو انخفاض نسبة السكر في الدم، فتناول شيئًا سكريًا، مثل عصير فواكه أو قطعة حلوى.

إذا كان سبب الهبوط هو الجفاف، فاشرب كمية كافية من الماء.

إذا تكرر الشعور بالهبوط في الصباح، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب المحتمل والحصول على العلاج المناسب.

نصائح للوقاية من الشعور بالهبوط في الصباح

تناول وجبة فطور صحية

اشرب كمية كافية من الماء

احصل على قسط كافٍ من النوم

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