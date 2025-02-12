ماذا يحدث للجسم عند تناول أرجل الدجاج- مفاجأه

تحتوي أرجل الدجاج على نسبة عالية من البروتين، وهو عنصر غذائي أساسي لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة ودعم وظائف الجسم المختلفة، حسبما ذكر أحمد صلاح.

غنية بالكولاجين

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، تحتوي أرجل الدجاج على كمية كبيرة من الكولاجين، وهو بروتين هام لصحة المفاصل والعظام والجلد، قد يساعد تناول أرجل الدجاج في تقليل آلام المفاصل وتحسين مرونة الجلد.

مصدر جيد للفيتامينات والمعادن

وتابع من خلال تصريحاته لـ"مصراوي، تحتوي أرجل الدجاج على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، مثل فيتامين ب12 والحديد والزنك. هذه العناصر الغذائية تلعب دوراً هاماً في دعم صحة الأعصاب والجهاز المناعي وإنتاج الطاقة.

دعم صحة العظام

بفضل احتوائها على الكولاجين والفوسفور، قد يساعد تناول أرجل الدجاج في الحفاظ على صحة العظام وتقويتها، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تحسين صحة القلب

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول أرجل الدجاج باعتدال قد يساعد في تحسين صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

واختتم صلاح:" يجب تناول أرجل الدجاج باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن ويُفضل اختيار طرق الطهي الصحية لتقليل محتوى الدهون والسعرات الحرارية، يجب إزالة جلد الدجاج قبل تناوله يقلل من كمية الدهون والكوليسترول".

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