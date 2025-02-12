آثار كثرة النوم على صحة الجسم.. وهذا هو عدد الساعات الكافي يوميا

يعتبر النوم جزءاً هاماً وأساسياً من حياة الإنسان، فهو يساعد الجسم على استعادة نشاطه وتجديد حيويته، ولكن، كما أن قلة النوم تؤثر سلباً على صحة الجسم، فإن كثرة النوم أيضاً لها أضرار ومخاطر عديدة.

آثار كثرة النوم على صحة الجسم، وعدد الساعات الكافي للنوم يومياً، وفقا لـ healthline.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من اللازم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الشرايين التاجية، والسكتة الدماغية.

زيادة خطر الإصابة بمرض السكري

يرتبط النوم الزائد بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث يؤثر على حساسية الجسم للأنسولين.

زيادة خطر الإصابة بالسمنة

يؤدي النوم الزائد إلى قلة الحركة والنشاط البدني، مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.

الاكتئاب

قد يكون النوم الزائد علامة على الاكتئاب، وقد يؤدي أيضاً إلى تفاقم أعراض الاكتئاب.

الصداع

قد يعاني الأشخاص الذين ينامون كثيراً من الصداع المتكرر، خاصة في الصباح.

آلام الظهر

يمكن أن يؤدي النوم لفترات طويلة إلى آلام في الظهر والمفاصل بسبب قلة الحركة.

تراجع القدرات المعرفية

أظهرت بعض الدراسات أن النوم الزائد قد يؤثر سلباً على الذاكرة والتركيز والقدرات المعرفية الأخرى.

عدد الساعات الكافي للنوم يومياً

يعتمد عدد ساعات النوم الكافي على عوامل مختلفة، مثل العمر والحالة الصحية ونمط الحياة. بشكل عام، يحتاج البالغون الأصحاء إلى ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم يومياً.

نصائح لتحسين جودة النوم

حاول الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في أيام العطلات.

اجعل غرفة نومك مظلمة وهادئة وباردة.

يمكن أن يؤثر الكافيين والكحول على جودة النوم.

تساعد ممارسة الرياضة على تحسين جودة النوم، ولكن تجنب ممارسة الرياضة قبل النوم مباشرة.

حاول الاسترخاء قبل النوم، مثل قراءة كتاب أو الاستماع إلى موسيقى هادئة.

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