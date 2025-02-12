ما تأثير تناول المخللات على صحة الكلى

تحتوي المخللات على نسبة عالية من الأملاح، والتي قد تؤثر سلباً على صحة الكلى، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة.

أضرار المخللات على الكلى

وبحسب ما ورد عبر صحيفة healthline، إن الإفراط في تناول المخللات يؤدي إلى تراكم حمض اليوريك في الكلى، وصعوبة التخلص منه، مما يساهم في تكوُّن حصوات الكلى، التي قد تسبب الإصابة بالفشل الكلوي.

ارتفاع ضغط الدم

تحتوي المخللات على نسبة عالية من الصوديوم، الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

تلف الكلى

قد يؤدي الإفراط في تناول المخللات إلى تلف الكلى، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو ارتفاع ضغط الدم.

نصائح طبية لتناول المخللات بأمان

يجب تناول المخللات بكميات معتدلة فقط، وعدم الإفراط فيها.

يُفضل اختيار المخللات التي تحتوي على نسبة أقل من الملح.

يساعد شرب الماء بكميات كافية على تخفيف تأثير الملح على الكلى.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو ارتفاع ضغط الدم استشارة الطبيب قبل تناول المخللات.

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