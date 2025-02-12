التعدد اللغوي يُحسن مهارات أطفال التوحد

أظهرت الأبحاث أن التلاعب بلغتين يمكن أن يساعد الأطفال المصابين بالتوحد على اكتساب المهارات الاجتماعية الأساسية، فعند تحديد اللغة التي يجب استخدامها، يجب عليهم قراءة الإشارات الاجتماعية

فوائد التلاعب بلغتين للأطفال المصابين بالتوحد، وفقًا لـ هيلث دي.

اكتساب المهارات الاجتماعية

يساعد التلاعب بلغتين الأطفال المصابين بالتوحد على اكتساب المهارات الاجتماعية الأساسية، مثل فهم وجهة نظر الآخرين والتواصل الاجتماعي.

تحسين مهارات الأداء التنفيذي

يتمتع الأطفال الذين يتحدثون أكثر من لغة بميزة على الآخرين في اختبارات مهارات الأداء التنفيذي، مما يساعدهم في حل المشكلات واتخاذ القرارات وإدارة المشاعر.

التحكم في الاندفاعات

يتمتع الأطفال المتعددو اللغات الذين تم تشخيصهم باضطراب طيف التوحد بقدرة أكبر على التحكم في اندفاعاتهم مقارنة بالأطفال الذين يتحدثون لغتهم الأم فقط.

تعزيز القدرة على التثبيط

يعزز التلاعب بلغتين القدرة على التثبيط، وهي القدرة على منع النفس من القيام بشيء ما.

تحسين مهارات تبني المنظور

يرتبط التعدد اللغوي بمهارات أفضل في تبني المنظور، مما يساعد الأطفال على فهم وجهة نظر الآخرين.

تطوير الوظائف التنفيذية

يتم شحذ الوظائف التنفيذية للأطفال متعددي اللغات من خلال الحاجة إلى اختيار اللغة المناسبة للاستخدام.

تشجيع التعدد اللغوي في المنزل

يمكن أن يوفر تشجيع التعدد اللغوي في المنزل "تدخلاً طبيعياً" لبعض أنواع الوظائف العقلية.

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