"ودانك بتصفر".. سبب مفاجئ قد يجعلك تشعر بطنين الأذن

كتبت- نرمين ضيف الله:

يشعر البعض بطنين الأذن بشكل مفاجئ دون معرفة السبب وراء هذا العرض، مما يسبب لهم الإزعاج والقلق.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمد صلاح هاشم، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، إن صفارة الأذن لها عدة أسباب.

وأضاف "هاشم" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنّ تلك العرض يكون بسبب عدة عوامل تتمثل فيما يلي:

- التعرض للضوضاء والصوت العالي، ما يؤدي لطنين الأذن.

- التغيرات المفاجئة في الضغط الجوي، مثلما يحدث في الغطس ما يؤدي لطنين الأذن.

- الاتهابات الوسطى، يرجع ذلك لوجد شمع الأذن أو عدوى.

- الأمراض العصبية.

- ارتفاع في ضغط الدم.

كما نصح بالتوجه للطبيب في الحال إذا كان الطنين مصحوبًا بأعراض أخرى، مثل الدوار أو فقدان السمع، للفحص بشكل دقيق.

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