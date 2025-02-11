مذيب للجلطات ومفيد للقلب.. مشروب طبيعي قد ينقذ حياتك

كتبت- نرمين ضيف الله:

الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية التي لها فوائد صحية متعددة، فهو مشروب فعال في علاج العديد من الحالات الصحية بما في ذلك دعم الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم وحماية القلب.

وتعليقا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ الزنجبيل به خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة ويحمي من الأمراض.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الزنجبيل يحتوي على مركبات مضادة للتخثر، ما يساهم في تعزيز سيولة الدم وتقليل احتمالية تكون جلطات دموية، الأمر الذي يساهم في إنقاذ حياة الأشخاص المعرضين للإصابة بالجلطات.

وقدمت عدة فوائد للزنجبيل تساهم في الوقاية من الجلطات، وتشمل:

تحسين الدورة الدموية.

تقليل الالتهابات.

مضاد التخثر.

تنظيم مستوى الكوليسترول الضار.

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