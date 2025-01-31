أبرزها "الوقاية من الإمساك".. 5 فوائد للبطاطس المهروسة على صحة الجسم

البطاطس المهروسة تعتبر طعامًا مغذيًا يمكن أن يساعد في تعزيز العديد من وظائف الجسم إذا تم تناولها باعتدال وفي إطار نظام غذائي متوازن.

إليك خمس فوائد صحية لتناول البطاطس المهروسة وفق موقع "هيلث لاين" الطبي

غنية بالبوتاسيوم: البطاطس المهروسة تحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم، وهو معدن مهم يساعد في تنظيم ضغط الدم وصحة القلب. البوتاسيوم يساهم أيضًا في تقوية العضلات وتنظيم التوازن المائي في الجسم.

مصدر جيد للألياف: البطاطس المهروسة (إذا تم تحضيرها بقشرتها) تعد مصدرًا جيدًا للألياف التي تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، والوقاية من الإمساك، وتنظيم مستويات السكر في الدم.

تعزيز مستويات الطاقة: البطاطس غنية بالكربوهيدرات المعقدة، مما يجعلها مصدرًا ممتازًا للطاقة المستدامة. تساعد الكربوهيدرات على توفير الطاقة الضرورية لأداء الأنشطة اليومية والمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم.

غنية بالفيتامينات: البطاطس المهروسة تحتوي على العديد من الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين C وفيتامين B6. فيتامين C يعمل كمضاد للأكسدة ويعزز صحة الجهاز المناعي، بينما فيتامين B6 يساهم في صحة الدماغ والجهاز العصبي.

تعزيز صحة الجلد: نظرًا لاحتوائها على فيتامين C، تعمل البطاطس المهروسة على تحسين صحة الجلد، حيث يساعد هذا الفيتامين في تعزيز إنتاج الكولاجين وحماية الجلد من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة.