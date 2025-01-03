5 أطعمة تساعد فى تحفيف الصداع النصفي

الصداع النصفي حالة مؤلمة ومزعجة تؤثر على جودة حياة الكثيرين، بينما توجد علاجات طبية للصداع النصفي، إلا أن بعض التغييرات في النظام الغذائي قد تساعد في تخفيف حدة الأعراض وتقليل تكرار النوبات، وفقا لـ healthline.

إليك 6 أطعمة قد تساعد في تخفيف الصداع النصفي

الأسماك الدهنية

مثل السلمون والتونة والماكريل، فهي غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي لها خصائص مضادة للالتهابات. يُعتقد أن الالتهاب يلعب دورًا في حدوث الصداع النصفي، لذا فإن تناول الأطعمة المضادة للالتهابات قد يساعد في تخفيف الأعراض.

الخضروات الورقية الخضراء

مثل السبانخ واللفت، فهي مصادر ممتازة للمغنيسيوم. يُعتبر نقص المغنيسيوم من العوامل المحتملة التي تساهم في حدوث الصداع النصفي. يساعد المغنيسيوم على استرخاء الأوعية الدموية وتقليل التوتر العضلي، مما قد يخفف من حدة الصداع.

المكسرات والبذور

مثل اللوز وبذور الكتان وبذور اليقطين، فهي أيضًا مصادر جيدة للمغنيسيوم بالإضافة إلى الدهون الصحية ومضادات الأكسدة.

الفواكه

بعض الفواكه مثل الموز والأفوكادو غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وكلاهما مهم لوظائف الأعصاب والعضلات. يساعد البوتاسيوم في تنظيم توازن السوائل في الجسم، مما قد يساعد في منع الجفاف الذي يعتبر محفزًا للصداع النصفي لدى البعض.

الحبوب الكاملة

مثل الشوفان والأرز البني، فهي توفر كربوهيدرات معقدة تطلق الطاقة ببطء، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم. يُعتقد أن تقلبات مستويات السكر في الدم قد تساهم في حدوث الصداع النصفي. كما أنها مصدر جيد للألياف والمغنيسيوم.

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