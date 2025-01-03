هذا ما يحدث لجسمك عند تناول"البليلة" في الشتاء؟

كتبت- أسماء العمدة:

البليلة من الأكلات الشتوية الشعبية اللذيذة والمغذية، وتناولها في الشتاء له فوائد عديدة للجسم، حسبما ذكر أحمد صلاح.

إليك أهم ما يحدث لجسمك عند تناول البليلة في الشتاء

الشعور بالدفء والطاقة

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لـ"مصراوي"، تعتبر البليلة مصدراً جيداً للكربوهيدرات المعقدة الموجودة في القمح، والتي تمد الجسم بالطاقة اللازمة للتدفئة ومواجهة برد الشتاء.

تساعد السعرات الحرارية الموجودة في البليلة على تحفيز طاقة الجسم خلال فصل الشتاء.

تقوية المناعة

تحتوي البليلة على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين أ، وفيتامينات ب، والحديد، والبوتاسيوم، والألياف، والكالسيوم، والتي تعزز من صحة مناعة الجسم وتقوي خلايا الدم البيضاء لمحاربة الأمراض.

يساعد تناول البليلة على تقوية جهاز المناعة.

تحسين الهضم ومنع الإمساك

تحتوي البليلة على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم ومنع الإمساك.

تعتبر البليلة مليناً قوياً وفعالاً للجسم، لذلك، فإن استهلاكه يساعد في تقليل الإصابة بالإمساك.

تساعد البليلة على تحسين الهضم بالمعدة والحماية من الغازات.

السيطرة على سكر الدم

تساعد الألياف الموجودة في البليلة على تنظيم مستويات السكر في الدم.

تحتوي البليلة على البروتينات التي تساهم في بناء العضلات.

يساعد محتوى البليلة من الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم ومنع ارتفاع ضغط الدم.

زيادة التركيز

يُنصح بها الأطباء دائماً للأطفال لكونها معززاً أساسياً لخلايا المخ الذي يضاعف نسب الذكاء والتركيز.

يساعد محتوى البليلة من الكالسيوم على تقوية العظام والأسنان وحماية اللثة من الالتهابات.

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