5 طرق لخفض ضغط الدم المرتفع

هناك العديد من الطرق لخفض ضغط الدم المرتفع، بعضها يعتمد على تغيير نمط الحياة والبعض الآخر يعتمد على الأدوية، وفقا لما جاء في صحيفة healthline.

اتباع نظام DASH الغذائي

يُعتبر نظام DASH (النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم) من أفضل الأنظمة الغذائية لخفض ضغط الدم، يركز هذا النظام على تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم. كما يحد من تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم والدهون المشبعة والكوليسترول.

تقليل تناول الملح (الصوديوم)

يُعتبر الصوديوم من أهم العوامل التي ترفع ضغط الدم، حاول تقليل كمية الملح التي تتناولها يوميًا، وتجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

زيادة تناول البوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم على موازنة تأثير الصوديوم على ضغط الدم، توجد مصادر جيدة للبوتاسيوم في الفواكه والخضروات مثل الموز والبطاطا والسبانخ.

ممارسة النشاط البدني بانتظام

تساعد التمارين الرياضية المنتظمة على تقوية القلب وتحسين الدورة الدموية، مما يساهم في خفض ضغط الدم.

حاول ممارسة التمارين الهوائية المعتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع، مثل المشي السريع أو الركض أو السباحة أو ركوب الدراجات.

حتى التمارين الخفيفة مثل المشي لمدة قصيرة يمكن أن تكون مفيدة.

الحفاظ على وزن صحي

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فإن فقدان حتى كمية صغيرة من الوزن يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.

يُعتبر مؤشر كتلة الجسم (BMI) أداة مفيدة لتقييم الوزن الصحي.

إدارة الإجهاد والتوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد والتوتر إلى ارتفاع ضغط الدم.

جرّب تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا والتنفس العميق.

مارس هواياتك واستمتع بأنشطة ترفيهية تساعدك على الاسترخاء.

احصل على قسط كاف من النوم.

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