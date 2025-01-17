ما تأثير الاستحمام بالماء الدافيء على دماغك.. مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله:

الاستحمام بالماء الدافيء يمكن أن يكون له عدة تأثيرات على صحة الدماغ إيجابية والجسم بصفة عامة.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمد صلاح، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة ومتابعة ضغط الدم والسكر بمستشفى قويسنا المركزي، إن الماء الدافئ يساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر واسترخاء العضلات وتحفيز صحة الدماغ.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أن هناك دراسة تحققة في تأثير الغمر في الماء الساخن على ما يُعرف بعامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ BDNF، وهو بروتين له عدة وظائف هامة في الدماغ والحبل الشوكي مثل:

• تعزيز بقاء الخلايا العصبية.

• تعزيز نمو وتغذية وإصلاح الخلايا العصبية.

• تعزيز قدرات التعلم والذاكرة.

ووجدت هذه الدراسة أن الذين قاموا بالاستحمام بماء دافئ لديهم مستوى أعلى من هذا البروتين، وفي نهاية الدراسة توصل الخبراء إلى أن الحرارة الناتجة عن الماء الساخن ساعدت في زيادة إنتاج بروتين BDNF.

وأضاف أن عندما يتعرض الجسم للماء الدافيء يتم توسيع الأوعية الدموية، مما يعزز تدفق الدم للمخ وباقي أعضاء الجسم.

وقدم عدة فوائد أخرى تتمثل فيما يلي:

تحسين النوم.

تحفيز هرمون السعادة.

تحسين الوظائف الإدراكية.

طرد الطاقة السلبية.

ونصح بتجنب الاستحمام بالماء الساخن جدا لأن يؤدي إلى الإرهاق وجفاف الجسم.

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