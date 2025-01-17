يصعب اكتشافها.. 5 علامات صامتة تكشف سرطان البنكرياس

كتبت- شيماء مرسي

من المهم اكتشاف السرطان في مراحله المبكرة لتلقي العلاج المناسب، ولكن ليس من السهل اكتشاف جميع أنواع السرطان، حيث أن بعضها له أعراض غامضة.

ويعد سرطان البنكرياس أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا التي يتم تشخيصها بشكل خاطئ بسبب طبيعة أعراضه، ويُعرف أيضا بأنه أحد أكثر أنواع السرطان فتكا في جسم الإنسان، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

الأعراض التي يتم تجاهلها لسرطان البنكرياس والتي يجب أن تأخذها على محمل الجد:

ألم البطن:

إذا كنت تعاني من آلام مستمرة أو شديدة في البطن وخاصة بعد تناول الطعام، فقد تعتقد أن السبب هو عسر الهضم أو حصوات المرارة، ولكن في كثير من الأحيان قد يكون من أهم علامات سرطان البنكرياس.

بداية لمرض السكري:

يؤثر سرطان البنكرياس على إنتاج الأنسولين، ما يؤدي إلى ظهور مرض السكري بشكل مفاجئ وخاصة لدى البالغين الذين ليس لديهم تاريخ سابق أو عوامل خطر. وفي الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، قد يكون من الصعب السيطرة على مستويات السكر في الدم إذا كانوا مصابين بسرطان البنكرياس.

الغثيان المتكرر:

إذا كنت تعاني من الغثيان أو القيء المتكرر بعد تناول الطعام مباشرة أو القيء الدموي فيجب استشارة الطبيب فورا.

الحكة الشديدة:

أحد أهم علامات سرطان البنكرياس هو الحكة الشديدة، والتي قد تحدث بسبب انسداد القناة الصفراوية، ما يؤدي إلى تراكم الأملاح الصفراوية في الجلد.

وعادة ما يكون مصحوبا باليرقان الذي يؤدي إلى اصفرار الجلد والعينين.

تغير في عادات الأمعاء:

إذا كنت تعاني من الإسهال المتكرر أو الإمساك أو تغيرات في قوام البراز بعد الأكل مباشرة، فقد تعتقد أن هذا بسبب متلازمة القولون العصبي أو عدم تحمل اللاكتوز.

ومع ذلك، يمكن أن يكون أيضا أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس، وخاصة إذا كان البراز شاحبا ودهنيا ويصعب التخلص منه.

وبالرغم من عدم وجود علامات مبكرة لسرطان البنكرياس، فإن هذه التغييرات وبعض الأعراض الغامضة الأخرى التي تظهر قبل عام واحد من تلقي التشخيص تشكل أهمية بالغة.

عوامل الخطر للإصابة بسرطان البنكرياس:

تدخين السجائر

السمنة، وخاصة في مرض السكري من النوع 2

التعرض لبعض المواد الكيميائية مثل المبيدات الحشرية والبتروكيماويات

التهاب البنكرياس المزمن

المتلازمات الوراثية مع التغيرات في الجينات، مثل جينات BRCA1 أو BRCA2 التي تنتقل من الأب إلى الطفل

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