تشنجات الساق.. متى تشير إلى حالة طبية خطيرة؟

- د ب أ

أورد موقع "aponet.de" الألماني أن عضلات باطن الساق تتعرض للتشنج، عندما لا يتم تزويدها بما يكفي من المعادن والسوائل.

وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن تشنجات باطن الساق تحدث بسبب اختلال توازن السوائل والمعادن، مشيراً إلى أنه من خلال القيء والإسهال والتعرق الشديد والأنظمة الغذائية غير المتوازنة وبعض الأدوية مثل مدرات البول لا يفقد الجسم السوائل فحسب، بل يفقد أيضاً معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

وفي حالة نقص هذه المعادن المهمة، فإنه يتم تحفيز الأنسجة العضلية بسهولة أكبر، ومن ثم تكون أكثر عُرضة للتشنجات.

ويمكن مواجهة تشنجات باطن الساق من خلال إمداد الجسم بالمغنيسيوم، الذي تتمثل مصادره الغذائية في منتجات الحبوب الكاملة ودقيق الشوفان والمكسرات والمياه المعدنية المحتوية على المغنيسيوم، وكذلك بالبوتاسيوم، الذي تتمثل مصادره الغذائية في الموز والمشمش والخوخ واللوز والكاجو والبندق والفول السوداني والمياه المعدنية المحتوية على البوتاسيوم.

كما أن تمارين التمدد وتمارين الاسترخاء وجلسات التدليك الخفيفة والدش الدافئ، تسهم في مواجهة تشنجات باطن الساق.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة تشنجات باطن الساق، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، حيث إنها قد تشير حينئذ إلى الإصابة بأحد الأمراض، كأمراض الأوعية الدموية مثل مرض الشرايين المحيطية أو الدوالي أو الاضطرابات العصبية مثل مرض لايم أو الأمراض الأيضية مثل مرض السكري.