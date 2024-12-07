4 أغذية تحارب شيخوخة الدماغ.. احرص عليها

وكالات

أكدت أخصائية التغذية الروسية ماريا موخينا أن بعض الأطعمة تساعد على إبطاء شيخوخة الدماغ وتحافظ على صحته، مشيرة إلى ضرورة تناول الأسماك والكركم والشوكولاتة والماتشا، خصوصًا لكبار السن.

وقالت موخينا إن الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تعزز الوظائف الإدراكية ولها خصائص مضادة للالتهابات، ما يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ.

كما أشارت إلى أهمية سمك السلمون والأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية غير المشبعة، والتي تُحسن الذاكرة وتقلل من خطر الإصابة بالخرف، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".

أما بالنسبة للشوكولاتة الداكنة، فقد أكدت موخينا أنها مفيدة أيضًا للدماغ، حيث تحسن الحالة المزاجية وتعزز الوظائف الإدراكية، ويُفضل تناول 30-50 غرامًا منها يوميًا.

وفي السياق نفسه، أضاف الطبيب أليكسي كابانوف أن شاي الماتشا غني بالفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التي تحسن صحة الجهاز العصبي والهضمي، مما يساهم في صحة الدماغ بشكل عام.