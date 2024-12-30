دراسة تحذر العدائين: هذه الأحذية تهدد صحتكم

كشفت دراسة حديثة من جامعة فلوريدا، أن العدائين الذين يرتدون أحذية رياضية ذات كعب سميك يواجهون خطراً أعلى للإصابة مقارنة بمن يرتدون أحذية مسطحة.

ووجدت هذه الدراسة الشاملة واسعة النطاق أيضاً، أن العدائين الذين يرتدون أحذية ذات كعب سميك يجدون صعوبة في الشعور بدقة بكيفية هبوط أقدامهم مع كل خطوة، مما يساهم على الأرجح في ارتفاع معدلات الإصابة، وفق موقع "سيتكدايلي".

ويوصي الباحثون بالأحذية المسطحة لمعظم العدائين، لكونها مرتبطة بانخفاض مخاطر الإصابة، وتعمل الأحذية المسطحة على تعزيز الإحساس بالأرض وتساعد العدائين على تطوير تقنية هبوط أكثر تحكماً.

لكن يحذر الباحثون من أن التحول إلى نوع جديد من الأحذية أو تغيير أنماط ضرب القدم يمكن أن يشكل أيضاً مخاطر إصابة إذا تم بسرعة كبيرة.

وأكدت المؤلفة الرئيسية هيذر فينسينت، أهمية التحول التدريجي، مستفيدة من تجربتها الشخصية، وقالت: "لقد اضطررت إلى تعليم نفسي التخلص من الأحذية الكبيرة ذات الكعب العالي إلى شيء أكثر اعتدالاً في التبطين والعمل على تقوية القدم، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ستة أشهر حتى أشعر بأن المسألة طبيعية وعملية كاملة".

دور أنماط ضرب القدم ونوع الحذاء

وتم ربط أنماط ضرب القدم ونوع الحذاء بإصابات الجري في الدراسات السابقة، ولكن كان من الصعب تحديد التفاعل بين الاثنين من مجموعات صغيرة من العدائين.

ويرى مركز الأداء الرياضي وعيادة طب الجري في جامعة فلوريدا هيلث مئات العدائين سنوياً، وسمح ذلك للباحثين بالاستعانة بأكثر من 700 عداء و6 سنوات من المعلومات حول نوع أحذية العدائين وتاريخ الإصابة والبيانات الموضوعية حول مشية الجري المكتسبة باستخدام أجهزة المشي المتخصصة ومقاطع فيديو التقاط الحركة.

وما أصبح واضحاً بعد التحكم في عوامل مثل العمر والوزن ومدى الجري والقدرة التنافسية هو أن الأحذية ذات الكعب السميك تربك العدائين بشأن مشيتهم، وهو ارتباك مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإصابة.