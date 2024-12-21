لإنقاص الوزن بسهولة.. تعرف على عدد السعرات الحرارية التي يجب تقليلها

يبدو أن السر وراء فقدان الوزن بسيطًا، وهو تقليل كمية الطعام المتناول، بغض النظر عن نوع النظام الغذائي المتبع. بمعنى آخر، لفقدان الوزن يجب أن تحرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك.

لكن السؤال الذي يطرحه الكثيرون ، كم عدد السعرات الحرارية التي يجب تقليصها لتحقيق هذا الهدف؟

وفقًا لموقع "هيلث داي"، يمكن تحديد عدد السعرات الحرارية التي يجب تناولها ببساطة عن طريق ضرب وزن الجسم بالكيلوغرام في 30. سيعطيك هذا الرقم العدد اللازم من السعرات للحفاظ على وزنك الحالي، وهذه المعادلة تنطبق على الأشخاص ذوي النشاط المعتدل.

وتقول سامانثا هيلر، أخصائية التغذية في جامعة نيويورك: "الجميع يبحث عن حل سريع، ولكن فقدان الوزن ليس أمرًا يحدث بين ليلة وضحاها. نحن لا نكتسب الوزن ولا نفقده بسرعة".

يعد فقدان الوزن أمرًا ممكنًا إذا تناولت طعامًا أقل أو حرقته بشكل أكبر من خلال النشاط البدني.

وتؤكد هيلر على أهمية أن يكون هدفك هو الصحة الجيدة وليس مجرد النحافة، وأن تجد أسلوب حياة مستدام يساعدك على تحقيق ذلك.

ماذا تأكل؟

لتخفيض السعرات الحرارية، يوصى بتناول المزيد من الخضروات مثل الجزر والطماطم والبروكلي والسبانخ والخس والفلفل والكرنب، بالإضافة إلى البقوليات مثل الفول والفاصوليا البيضاء والعدس والبازلاء المجففة وفول الصويا.

من المفيد أيضًا تضمين الحبوب الكاملة في النظام الغذائي، مثل القمح الكامل والشوفان والكينوا والأرز البني، مع إضافة بعض الفواكه والمكسرات بشكل يومي.

ويُنصح بتبديل الأطعمة عالية السعرات الحرارية بأخرى صحية ومنخفضة السعرات، مع تجنب الأطعمة المقلية.

بدائل صحية للوجبات الخفيفة

على سبيل المثال، استبدل رقائق التورتيلا المنكهة أو البطاطس المقلية بالفشار، أو العنب، أو أعواد الجبن قليلة الدسم، أو تفاحة صغيرة، أو 12 حبة لوز.

حاول أيضًا إزالة طعام عالي السعرات من نظامك الغذائي يوميًا، مثل الكعك المحلى على الإفطار أو الحلويات في الغداء أو العشاء.

شرب السوائل

أحد طرق تقليل السعرات الحرارية هو عدم شربها، لذلك من الأفضل تناول الماء والشاي والقهوة بدون تحلية، مع تجنب المشروبات الغازية والعصائر المضاف إليها سكر.