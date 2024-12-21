القهوة تحميك من مرض يدمر الدماغ

كشف بحث جديد من جامعة زيوريخ أن شرب عدة أكواب من القهوة يومياً قد يساهم في تقليل التدهور المعرفي لدى الأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني.

الرجفان الأذيني هو اضطراب في نظم القلب يُعد الأكثر شيوعاً، وكانت الإرشادات الطبية توصي عادة بالابتعاد عن القهوة لتقليل الأعراض لدى المرضى الذين يشعرون أن الكافيين يزيد من بعض الأعراض مثل تسارع ضربات القلب، الدوخة، والتعب، ووفق "مديكال إكسبريس"

وقال الدكتور يورغ إتش بير، الباحث الرئيسي في الدراسة: "على الرغم من وجود العديد من الأساطير حول هذا الموضوع، إلا أن دراستنا لم تجد سبباً لعدم السماح لمريض الرجفان الأذيني بشرب القهوة بل على العكس، يمكن القول لهم: استمتعوا، فقد تكون مفيدة لكم".

القهوة وفوائدها الإدراكية

من المعروف أن تناول القهوة بانتظام يعزز الأداء الإدراكي للأشخاص الأصحاء. كما أظهرت الدراسات أن الرجفان الأذيني، وهو اضطراب في ضربات القلب، يزيد من خطر الإصابة بالخرف بشكل مستقل.

طرحت الدراسة تساؤلاً حول ما إذا كانت القهوة يمكن أن تعوض الزيادة في خطر ضعف الإدراك لدى المصابين بالرجفان الأذيني.

تصميم الدراسة ونتائجها

قام الباحثون بتتبع أكثر من 2400 شخص في سويسرا تم تشخيصهم بالرجفان الأذيني بين عامي 2014 و2017. وأجرى المشاركون اختبارات معرفية متعددة، وأفادوا بعدد أكواب القهوة التي تناولها كل منهم خلال العام الماضي، بغض النظر عن إضافة المحليات أو الكريمة أو النكهات.

النتائج الرئيسية للدراسة

بشكل عام، ارتبط استهلاك كميات أكبر من القهوة بدرجات أعلى في اختبارات المعرفة.

تحسنت نتائج سرعة المعالجة، التنسيق الحركي البصري، والانتباه بنسبة 11% لدى من شربوا القهوة مقارنة بمن لم يشربوها.

كان العمر الإدراكي لأولئك الذين تناولوا أكبر كمية من القهوة أصغر بحوالي 6.7 سنة مقارنة بمن شربوا كميات أقل.

كانت العلامات الالتهابية أقل بنسبة تزيد عن 20% لدى من شربوا 5 أكواب من القهوة يومياً مقارنة بمن شربوا أقل من كوب واحد يومياً.