لا تتجاهل تنظيف هذه المناطق بالجسم .. تعرف عليها

هناك بعض المناطق بالجسم التي يتم تجاهلها خلال روتين النظافة الشخصية، ما يتسببب في تراكم الجراثيم وزيادة خطر الإصابة بالمشكلات الصحية، وذلك ما حذرت منه الدكتور جين كودل، لعلاج الأمراض الجلدية، نقلا عن صحيفة ميرور البريطانية.

وأكدت عبر حسابها على "تيك توك"، الذي يتابعه أكثر من 160 ألف شخص، أن الحفاظ على نظافة أجزاء مهملة في الجسم له تأثير كبير على صحة الجسم والعقل.



وبدأت كودل بالحديث عن سرّة البطن، حيث أشارت إلى أن الكثير من الناس يغفلون عن تنظيف هذه المنطقة، على الرغم من أنها قد تكون بيئة خصبة لتراكم الأوساخ.



وقالت: "سرّة البطن منطقة لا يوليها البعض الاهتمام الكافي، ولكن من المهم تنظيفها جيدا".

وانتقلت بعدها للحديث عن خلف الأذنين، حيث نصحت بتخصيص وقت لغسل هذه المنطقة جيدا، سواء في الجزء العلوي من الأذن أو خلفها، مشيرة إلى أهمية تنظيف شحمة الأذن أيضا. وذكرت طريقة بسيطة للتأكد من نظافة هذه المنطقة، قائلة: "إذا فركت أذنك وشممت رائحة غير مستحبة، فهذا يعني أنك بحاجة إلى تنظيفها".



ثم أشارت كودل إلى ضرورة غسل الأسطح السفلية للأظافر بشكل دوري، حيث تتجمع الأوساخ والجراثيم تحتها. وأوضحت: "لا تهملوا تنظيف الأظافر من الداخل بالماء والصابون، واحرصوا على الحفاظ عليها قصيرة لتقليل تراكم البكتيريا".



أما بالنسبة للساقين، فقد حذرت من أن ترك الصابون يتدفق فقط على الساقين أثناء الاستحمام لا يعد كافيا. وقالت: "من المهم أن تغسلوا ساقيكم بشكل كامل، لا تكتفوا بترك الماء يتدفق عليهما".



وأخيرا، تحدثت كودل عن أصابع القدمين، موضحة ضرورة تنظيف ما بين الأصابع بعناية لتجنب تراكم الأوساخ والعدوى الفطرية. وقالت: "تأكدوا من غسل أصابع القدمين بشكل كامل، فهذه المنطقة معرضة للإصابة بالفطريات إذا لم يتم تنظيفها بشكل دقيق".

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