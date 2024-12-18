ما هي أسباب ضيق التنفس المفاجئ أثناء النوم؟

يشعر الكثير من الناس بضيق في التنفس أثناء النوم، وهذه الحالة قد تكون مزعجة ومؤثرة على جودة الحياة والنوم، هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى هذه المشكلة

انقطاع النفس النومي

وبحسب ما ورد في صحيفة medicalxpress، تتوقف فترات التنفس بشكل متكرر أثناء النوم، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين وزيادة الشعور بضيق التنفس.

الشخير

قد يكون مؤشراً على انقطاع النفس النومي، ويسبب تهيج في الحلق وضيقاً في التنفس.

أمراض الجهاز التنفسي

الربو

يسبب ضيقاً في الشعب الهوائية وتشنجاً، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس، خاصة أثناء الليل.

الالتهابات الرئوية

مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية، قد تسبب ضيقاً في التنفس وصعوبة في النوم.

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD): يسبب تضرر الرئتين وتضييق الشعب الهوائية، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس المستمر.

أمراض القلب

قصور القلب

يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين، مما يسبب ضيقاً في التنفس.

حساسية

حساسية تجاه الغبار أو حبوب اللقاح: قد تسبب تهيجاً في الجهاز التنفسي وضيقاً في التنفس.

اضطرابات القلق والتوت

نوبات الهلع

قد تسبب أعراضاً جسدية تشبه أعراض الربو، مثل ضيق التنفس وسرعة ضربات القلب.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس بشكل متكرر أو شديد أثناء النوم، أو إذا كان يرافقه أعراض أخرى مثل السعال المستمر أو الشعور بالتعب الشديد، يجب عليك استشارة الطبيب لتشخيص الحالة وتحديد العلاج المناسب.