لن تتوقعها.. 5 فوائد مذهلة للكمثرى

تعتبر الكمثرى من الفواكه اللذيذة والمنعشة، ولكنها تحمل في طياتها فوائد صحية أكثر مما تتخيل.

ووفق لما جاء في "هيلث لاين"، فإننا نستعرض تلك الفوائد

1. صديقة الجهاز الهضمي:

· الألياف السحرية: تحتوي الكمثرى على نسبة عالية من الألياف، خاصة الألياف غير القابلة للذوبان، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك.

· البكتين: هذا النوع من الألياف القابلة للذوبان يغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي.

2. داعم لقلبك:

· خفض الكوليسترول: الألياف الموجودة في الكمثرى تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

· ضبط ضغط الدم: البوتاسيوم الموجود في الكمثرى يساعد على تنظيم ضغط الدم.

3. صديقة الوزن:

· الشعور بالشبع: الألياف الموجودة في الكمثرى تمنحك الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول المزيد من الطعام.

· قليلة السعرات الحرارية: الكمثرى منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن.

4. بشرة مشرقة:

· مضادات الأكسدة: تحمي الكمثرى بشرتك من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يجعلها تبدو أكثر شبابًا ونضارة.

· فيتامين C: يساهم في إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن مرونة الجلد.

5. دماغ صحي:

· تحسين الذاكرة: بعض الدراسات تشير إلى أن مركبات معينة في الكمثرى قد تساعد في تحسين الذاكرة والوظائف المعرفية.