لن تتوقع تأثير تناول 3 حبات تمر على صحة الكبد والكلى.. مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله:

التمر من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية القابلة للذوبان، إضافة إلى العديد من المعادن والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجسم بشكل عام.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن البلح الرطب غني بالسكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط، كما أنّ وتناول ثلاث حبات من التمر يوميًا يُسهم في تنشيط الدورة الدموية.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن التمر يحتوي على معدن البوتاسيوم الضروري لصحة القلب والكلى.

وأشارت الدكتورة نهلة إلى أن التمر غني بمضادات الأكسدة التي تلعب دورًا هامًا في حماية الكبد من التلف الناتج عن تأثير الجذور الحرة.

وأوضحت أن فوائد تناول التمر تشمل:

1- تنظيم مستوى السكر في الدم.

2- مد الجسم بالطاقة.

3- الحماية من الأنيميا.

4- دعم صحة الكبد وحمايته من التلف.