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4 مشروبات تغسل الكلى والكبد.. تناولها قبل الفطار

01:02 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

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كتبت- أسماء العمدة:

تناول مشروب صحي قبل الفطار يمكن أن يعزز عملية التخلص من السموم في الجسم ويحسن وظائف الكلى والكبد.

وتعليقا على ذلك، قال أحمد صلاح، استشاري التغذية، لـ"مصراوي"، إنّ هناك 4 مشروبات طبيعية يمكنك تجربتها لتنظيف الكلى والكبد، قبل وجبة الإفطار.

1- ماء الليمون والدافئ

يساعد على تنشيط الكبد وتنظيفه، ويعزز عملية الهضم، ويساعد على طرد السموم من الجسم.

2- شاي الأعشاب

العديد من الأعشاب مثل النعناع، البابونج، الزنجبيل، والكركم لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ما يساعد على تنظيف الكبد وتحسين الهضم.

3- عصير الجزر

الجزر غني بفيتامين أ الذي يساعد على تحسين صحة العينين والكبد، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

4- ماء جوز الهند

ماء جوز الهند غني بالمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويساعد على ترطيب الجسم وتنظيف الكلى.

وأختتم "صلاح" بالقول:" لحصول على أفضل النتائج، حاول تناول هذه المشروبات بشكل منتظم، واستشر طبيبك قبل إضافة أي مشروب جديد لنظامك الغذائي في حالة إذ كنت تعاني من مشاكل صحية".

الفطار الكبد الكلى شاي الأعشاب الجزر
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