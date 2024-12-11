4 مشروبات تغسل الكلى والكبد.. تناولها قبل الفطار
كتبت- أسماء العمدة:
تناول مشروب صحي قبل الفطار يمكن أن يعزز عملية التخلص من السموم في الجسم ويحسن وظائف الكلى والكبد.
وتعليقا على ذلك، قال أحمد صلاح، استشاري التغذية، لـ"مصراوي"، إنّ هناك 4 مشروبات طبيعية يمكنك تجربتها لتنظيف الكلى والكبد، قبل وجبة الإفطار.
1- ماء الليمون والدافئ
يساعد على تنشيط الكبد وتنظيفه، ويعزز عملية الهضم، ويساعد على طرد السموم من الجسم.
2- شاي الأعشاب
العديد من الأعشاب مثل النعناع، البابونج، الزنجبيل، والكركم لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ما يساعد على تنظيف الكبد وتحسين الهضم.
3- عصير الجزر
الجزر غني بفيتامين أ الذي يساعد على تحسين صحة العينين والكبد، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.
4- ماء جوز الهند
ماء جوز الهند غني بالمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويساعد على ترطيب الجسم وتنظيف الكلى.
وأختتم "صلاح" بالقول:" لحصول على أفضل النتائج، حاول تناول هذه المشروبات بشكل منتظم، واستشر طبيبك قبل إضافة أي مشروب جديد لنظامك الغذائي في حالة إذ كنت تعاني من مشاكل صحية".
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