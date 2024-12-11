فاكهة تخفض الكوليسترول وتحارب أمراض القلب.. ما هي؟

سلّط صيدلاني مختص الضوء على فاكهة غنية بالفيتامينات والمعادن، غالبا ما يُخلط بينها وبين الخضروات، تلعب دورا مهما في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة التي ترتبط بارتفاع الكوليسترول.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل انسداد الأوعية الدموية، ما يصعب تدفق الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والنوبات القلبية. وإلى جانب العوامل الوراثية، يساهم نمط الحياة غير الصحي، مثل سوء التغذية وقلة النشاط البدني والتدخين، في رفع مستويات الكوليسترول.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) بزيادة استهلاك الفواكه والخضروات لتقليل مستويات الكوليسترول. ووفقا للصيدلاني عباس كناني، تشير بعض الدراسات إلى أن البامية، التي تعرف أيضا بـ"أصابع السيدة"، قد تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول. وتحتوي البامية على مادة هلامية تسمى "الصمغ"، التي ترتبط بالكوليسترول أثناء عملية الهضم وتساعد على إخراجه من الجسم.

وفي دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية، تم إطعام الفئران البدينة مسحوق البامية، فظهرت نتائج تشير إلى انخفاض ملحوظ في مستويات الكوليسترول والسكر في الدم. وخلصت الدراسة إلى أن "البامية قد تكون علاجا غذائيا لخفض مستويات الدهون الثلاثية وسكر الدم"، ما يجعلها خيارا غذائيا مهما لمن يعانون من مشاكل الكوليسترول.

وإلى جانب قدرتها على تقليل الكوليسترول، تحتوي البامية أيضا على فيتامينات A وC، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ورغم فوائدها الصحية، حذر عباس من أن مرضى السكري يجب أن يكونوا حذرين عند إضافة البامية إلى نظامهم الغذائي، حيث يمكن أن تتداخل مع تأثيرات دواء الميتفورمين، الذي يستخدم عادة لعلاج مرض السكري من النوع 2.

وتؤكد كلية الطب بجامعة هارفارد أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساهم في خفض الكوليسترول الضار (LDL)، مثل الفواكه الغنية بالألياف القابلة للذوبان. كما ينصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول بإجراء فحوصات دم منتظمة للكشف عن مستويات الكوليسترول المرتفعة التي غالبا لا تُظهر أعراضا واضحة.