هل يؤدي النعاس نهاراً إلى الخرف؟

هل تشعر بالنعاس المفرط خلال النهار؟ قد تكون هذه العادة التي تبدو بسيطة مؤشراً على مشكلة أكبر.

وأظهرت دراسة حديثة وجود ارتباط قوي بين النعاس المفرط في منتصف العمر وزيادة خطر الإصابة بمتلازمة الخطر الإدراكي الحركي، وهي حالة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف.

وفي هذه الدراسة، قام باحثون في كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك، بدراسة مجموعة من 445 شخصاً بمتوسط ​​عمر 76 عاماً، ولم يكن لديهم خرف.

ووفق"مديكال نيوز توداي"، قدم الباحثون عدة نتائج حول تلك العاجة تتمثل فيما يلي:

• الاستيقاظ في الليل وعدم القدرة على العودة إلى النوم.

• تأخير النوم أقل من نصف ساعة.

• صعوبات النوم المرتبطة بدرجة الحرارة.

ووجد الباحثون أن التعب أثناء النهار، بما في ذلك عدم القدرة على البقاء مستيقظين أثناء الأنشطة الاجتماعية أو الوجبات أو أثناء القيادة، ومستويات حماسهم لإكمال الأنشطة أثناء النهار، ومشاكل الذاكرة.

وأثبت الباحثون أن من يعانون من النعاس المفرط أثناء النهار، ونقص الحماس للأنشطة النهارية كانوا أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة الخطر الإدراكي الحركي بـ 3 مرات من الذين لا يعانون من نفس المشاكل المتعلقة بالنوم.