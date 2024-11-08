تسبب مرض السكري.. أطعمة الإفراط في تناولها يدمر البنكرياس
كتبت- شيماء مرسي
البنكرياس قد يسهم في إنتاج الإنزيمات الهاضمة والهرمونات التي تنظم مستوى السكر في الدم، لذا، فإن الحفاظ على صحته أمر بالغ الأهمية.
وفيما يلي نرصد لكم 4 أطعمة قد تدمر البنكرياس، وفق ما كشف موقع "medicalnewstoday".
الأطعمة المقلية والغنية بالدهون:
الإفراط في تناول الأطعمة المقلية والغنية بالدهون، مثل البرجر والبطاطس المقلية، قد يسبب التهاب البنكرياس.
الكربوهيدرات المكررة:
يمكن أن تؤدي الإكثار من الكربوهيدرات المكررة إلى قيام البنكرياس بإفراز كميات أكبر من الأنسولين، ما يؤدي إلى تلف البنكرياس.
السكريات:
الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن ترفع نسبة الدهون الثلاثية، ما يؤدي إلى التهاب البنكرياس الحاد.
أطعمة مفيدة للبنكرياس:
-الخضروات.
-الفاصوليا والعدس.
-الفواكه.
-الحبوب الكاملة.
-الأطعمة النباتية.
-اللحوم والأسماك الخالية من الدهون.
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