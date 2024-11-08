تسبب مرض السكري.. أطعمة الإفراط في تناولها يدمر البنكرياس

كتبت- شيماء مرسي

البنكرياس قد يسهم في إنتاج الإنزيمات الهاضمة والهرمونات التي تنظم مستوى السكر في الدم، لذا، فإن الحفاظ على صحته أمر بالغ الأهمية.

وفيما يلي نرصد لكم 4 أطعمة قد تدمر البنكرياس، وفق ما كشف موقع "medicalnewstoday".

الأطعمة المقلية والغنية بالدهون:

الإفراط في تناول الأطعمة المقلية والغنية بالدهون، مثل البرجر والبطاطس المقلية، قد يسبب التهاب البنكرياس.

الكربوهيدرات المكررة:

يمكن أن تؤدي الإكثار من الكربوهيدرات المكررة إلى قيام البنكرياس بإفراز كميات أكبر من الأنسولين، ما يؤدي إلى تلف البنكرياس.

السكريات:

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن ترفع نسبة الدهون الثلاثية، ما يؤدي إلى التهاب البنكرياس الحاد.

أطعمة مفيدة للبنكرياس:

-الخضروات.

-الفاصوليا والعدس.

-الفواكه.

-الحبوب الكاملة.

-الأطعمة النباتية.

-اللحوم والأسماك الخالية من الدهون.

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