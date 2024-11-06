احذر.. وخز الأصابع قد يكون علامة على مشكلة خطيرة

- د ب أ

هل تشعر بوخز غريب في أصابعك؟ قد يكون هذا الإحساس مؤشراً على مشكلة صحية كامنة، فسر المركز الاتحادي للتوعية الصحية أن أسباب هذا الشعور المتكرر عديدة ومتنوعة، تتطلب عناية طبية فورية.

متلازمة النفق الرسغي في الصدارة أبرز الأسباب التي تقف وراء وخز الأصابع هو ما يعرف بـ"متلازمة النفق الرسغي"، حيث يتعرض العصب المتوسط في الرسغ لضغط شديد، مما يسبب وخزًا وتنميلاً في الأصابع.

اضطرابات الدورة الدموية في الصورة ولا تقتصر الأسباب على ذلك، فقد يشير هذا العرض إلى اضطرابات في الدورة الدموية، خاصة في الأجواء الباردة، أو بسبب أمراض مثل متلازمة رينود التي تتسبب في تغير لون الأصابع إلى الأبيض.

وتشمل الأسباب تلفيات الأعصاب بسبب نقص فيتامين B12 خاصةً، والتهاب المفاصل، والأوتار، ومرقد الظفر، بالإضافة إلى الإصابات والأجسام الغريبة مثل الشظايا.

استشارة الطبيب

وشدد المركز على استشارة الطبيب إذا استمر الألم طويلاً أو زاد سوءاً أو كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل التنميل، والتورم، مشيراً إلى أن التشخيص المبكر يساعد على علاج سببه.

ويتنوع العلاج بين الأدوية المثبطة للالتهابات، وجبيرة المعصم، والعلاج الطبيعي، أما تلفيات الأعصاب الشديدة فتعالج بالجراحة.

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