أطعمة للرجال تزيد من هرمون الذكورة وتعزز الخصوبة.. وهذا أفضل وقت لتناولها

كتبت- آلاء نبيل :

يهتم الرجال بشكل كبير بالحفاظ على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، المسؤول عن العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، بما في ذلك الرغبة الجنسية، والخصوبة، وقوة العظام.

لذا في السطور التالية بحسب ما ذكره موقعي Medical News Today، Healthline، إليك أفضل الأطعمة التي تعزز هرمون الذكورة وتحسن الخصوبة.

المحار

من أفضل الأطعمة البحرية التي تعمل على إنتاج هرمون التستوستيرون، نظرًا لإحتوائه على الزنك، وهو من المعادن الأساسية لإنتاجه، كما يحسن الخصوبة، ويحسن وظيفة الخصيتين ويعزز الرغبة الجنسية.

اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من البروتين والحديد، وهما عنصران أساسيان لبناء العضلات وزيادة الطاقة، كما تحسن مستويات هرمون الذكورة وتقي من خطر الإصابة بمشكلات الإنجاب، ولكن يفضل تناولها باعتدال للوقاية من زيادة الكوليسترول بالدم.

البيض

يعتبر البيض من أهم المصادر للبروتين وفيتامين د، وكلاهما يساهمان في زيادة مستويات التستوستيرون، وتعزيز الرغبة الجنسية، وتحسين الخصوبة.

البروكلي

غني بالفيتامينات والمعادن المضادة للأكسدة، والتي تساعد في حماية الخلايا من التلف وتعزيز صحة الخصيتين، وتزيد من هرمون الذكورة، كما تعزز الخصوبة وتحمي من مشاكل الإنجاب.

اللب والمكسرات

تعتبر من المسليات الغنية بالزنك والماغنيسيوم والفيتامينات، وهي عناصر أساسية لصحة الجهاز التناسلي، وتحسن من مستويات هرمون الذكورة وتعزز الخصوبة ويزيد من القدرة الجنسية ويحمي من مشكلات الانتصاب.

إليك أفضل الأوقات لتناول هذه الأطعمة المذكورة أعلاه، وتتمثل فيما يلي:

1- الصباح، تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن، مثل البيض والبروكلي والفواكه، يساعد على زيادة الطاقة وتحسين المزاج طوال اليوم.

2- قبل التمرين، تناول وجبة خفيفة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات، مثل الفواكه والمكسرات، قبل التمرين بساعة تقريبًا، يساعد على زيادة الأداء وتحسين بناء العضلات وزيادة هرمون الذكورة.

3- قبل النوم، تناول وجبة خفيفة تحتوي على الفيتامينات والبروتين، مثل البيض والفواكه يساعد على تحسين نوعية النوم وزيادة مستويات التستوستيرون.

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