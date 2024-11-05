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احذر.. الرائحة الكريهة لغازات البطن قد تشير إلى أمراض خطيرة

09:00 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

غازات البطن

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- د ب أ

في بعض الأحيان تكون لغازات البطن رائحة كريهة، فما أسباب ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال، قالت صحيفة الصيادلة الألمانية إن الرائحة الكريهة لغازات البطن لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

مركبات الكبريت

وأوضحت الصحيفة أن الرائحة الكريهة لغازات البطن ترجع غالباً إلى تناول أطعمة ومشروبات تحتوي على مركبات الكبريت، والتي قد تؤدي عند هضمها إلى خروج غازات ذات رائحة كريهة.

وتشمل هذه الأطعمة الكرنب والبروكلي والقرنبيط والبصل والثوم والجبن والمكسرات، بالإضافة إلى المشروبات الكحولية مثل البيرة والنبيذ.

كما أن تناول بعض الأدوية قد يؤدي إلى صدور غازات ذات رائحة كريهة، لا سيما الأدوية، التي تعطل البكتيريا المعوية، مثل المضادات الحيوية.

أمراض خطيرة

وأشارت الصحيفة إلى أن غازات البطن ذات الرائحة الكريهة قد تشير إلى الأمراض الخطيرة التالية:

- التهابات الأمعاء المزمنة مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي

- انسداد الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة

- عدوى بكتيرية

- القصور الوظيفي للبنكرياس

- سرطان القولون

وعلى أية حال، ينبغي استشارة الطبيب في حالة استمرار غازات البطن ذات الرائحة الكريهة لفترة طويلة أو إذا كانت شديدة جداً أو حدثت فجأة، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها والخضوع للعلاج المناسب.

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