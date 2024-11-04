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احذر.. 7 عادات يومية تضر بصحة كليتيك وتزيد من خطر الفشل الكلوي

03:30 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

عادات يومية تضر الكلى

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كتبت- أسماء مرسي:

الكلى من الأعضاء الحيوية في الجسم، حيث تعمل على تصفية الدم وإزالة الفضلات والسوائل الزائدة، ومع ذلك، هناك بعض العادات اليومية الشائعة التي قد تؤدي إلى فشل أو تلف الكلى، وفقًا لموقع "healthline".

1- التدخين

التدخين ليس مجرد خطر على الرئتين، بل يضر بكل أعضاء الجسم، بما في ذلك الكلى. يزيد النيكوتين من ضغط الدم ويقلل من تدفق الدم إلى الكلى، ما يؤدي إلى تلفها على المدى الطويل.

2- تناول الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة غنية بالملح والسكر والدهون المشبعة، وهي عوامل خطر رئيسية لارتفاع ضغط الدم والسمنة، وكلاهما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

3- الإفراط في تناول الملح

الملح يرفع ضغط الدم ويجبر الكلى على العمل بجهد أكبر للتخلص من الصوديوم الزائد.

4- السكر الزائد

رغم أن السكر لا يضر الكلى مباشرة، إلا أنه يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، الذي يُعتبر من أهم أسباب فشل الكلى.

5- البروتين الزائد

يؤدي تناول كميات كبيرة من البروتين إلى زيادة حموضة الدم وإجهاد الكلى، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض كلوية مزمنة.

6- الجفاف

الجفاف يجعل البول أكثر تركيزًا، مما يزيد من خطر تكون الحصوات وتلف الكلى.

7- قلة النوم

تسبب هذه العادة أيضًا الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري، وهي عوامل خطر رئيسية لأمراض الكلى.

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