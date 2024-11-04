جفاف البشرة.. أسبابه وطرق علاجه

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة جفاف البشرة، وهي حالة شائعة تحدث عندما يفقد الجلد الرطوبة الطبيعية التي يحتاجها للحفاظ على مرونته ونعومته، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

أسباب جفاف البشرة

- يصبح الجلد أكثر جفافا مع تقدم العمر، وذلك بسبب تناقص إنتاج الزيوت الطبيعية.

- يؤدي الطقس البارد والجاف، وكذلك التعرض المباشر للشمس، إلى فقدان الجلد للرطوبة.

- بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية تسبب جفافاً شديداً في الجلد.

تناول بعض الأدوية، مثل مدرات البول والملينات، تسبب جفاف الجلد كأثر جانبي.

- الاستحمام بماء ساخن لفترة طويلة، واستخدام الصابون القاسي، والتعرض للمواد الكيميائية، كلها عوامل تُسهم في جفاف البشرة.

- جفاف الجلد أحد أعراض بعض الحالات الصحية، مثل مرض السكري والتهاب الغدة الدرقية.

كيف يمكن الوقاية من جفاف البشرة؟

لحماية بشرتك من الجفاف، يمكنك اتباع النصائح التالية:

ترطيب البشرة بانتظام.

شرب كمية كافية من الماء.

تجنب الاستحمام بماء ساخن لفترة طويلة.

اختيار صنوع صابون خالي من العطور والمواد الكيميائية القاسية.

ارتداء الملابس القطنية لتهوية البشرة ومنع احتباس الرطوبة.

تجنب التعرض المباشر للشمس، واستخدم واقي الشمس لحماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة.

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