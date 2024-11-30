5 مشروبات سحرية لمواجهة جفاف الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يزداد شعورنا بالجفاف. لحسن الحظ، هناك العديد من المشروبات اللذيذة والصحية التي يمكن أن تساعدنا على الحفاظ على رطوبة أجسامنا.

إليك 5 مشروبات لا غنى عنها في فصل الشتاء وفق لما جاء في "هيلث لاين".:

1. الماء الدافئ مع الليمون والعسل:

يعتبر هذا المشروب من أفضل الطرق لترطيب الجسم وتقوية جهاز المناعة. الليمون غني بفيتامين C الذي يساعد في مكافحة العدوى، بينما العسل له خصائص مضادة للبكتيريا ويساعد على تهدئة الحلق.

2. شاي الأعشاب:

شاي الأعشاب مثل النعناع والبابونج والكمون يوفر الترطيب ويخفف التوتر. النعناع يساعد على الهضم وتحسين التنفس، بينما البابونج يهدئ الأعصاب ويساعد على النوم.

3. عصير الجزر:

عصير الجزر غني بالفيتامينات والمعادن التي تعزز المناعة وتساعد على الحفاظ على رطوبة البشرة.

4. حساء الخضار:

الحساء الدافئ غني بالسوائل والفيتامينات والمعادن. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على الشعور بالدفء والشبع.

الحليب الدافئ:

الحليب الدافئ غني بالكالسيوم والبروتين اللذين يساعدان على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل. يمكنك إضافة القليل من العسل أو القرفة لتحسين الطعم.