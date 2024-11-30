5 أطعمة تبعث الدفء والسعادة في قلب الشتاء

الشعور بالاكتئاب أو التعب في فصل الشتاء أمر شائع. ولكن، هل تعلم أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في تحسين حالتك المزاجية؟

إليك 5 أطعمة لذيذة ومغذية يمكن أن تجعل أيام الشتاء أكثر دفئًا وسعادة وفقًا لما جاء في "هيلث لاين":

1. الشوكولاتة الداكن

الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة التي تحسن المزاج وتقلل من التوتر. كما أنها تحتوي على مادة الفينيل إيثيل أمين التي تحفز إنتاج الدوبامين، ناقل عصبي يرتبط بالشعور بالسعادة.

2. المكسرات:

المكسرات غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة التي تساعد على تنظيم المزاج وتحسين وظائف الدماغ. كما أنها تحتوي على فيتامين E الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويحمي الخلايا من التلف.

3 الأسماك الدهنية:

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين المزاج.

4. الحبوب الكاملة:

الحبوب الكاملة غنية بالألياف التي تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم وتحسين المزاج. كما أنها تحتوي على فيتامينات وبروتينات تساعد على الشعور بالشبع والطاقة.

5. الموز:

الموز غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يساعدان على تنظيم ضغط الدم وتقليل التوتر. كما أنه يحتوي على التربتوفان الذي يتحول إلى السيروتونين، ناقل عصبي يرتبط بالشعور بالسعادة.