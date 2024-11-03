نصيحة ذهبية لتخفيف الهالات السوداء تحت العين

كشفت خبيرة العناية بالبشرة Skye SF Skin نصيحة لتخفيف الهالات السوداء تحت العين.

وأوضحت الخبيرة أن استخدام شرائح البطاطا لتدليك منطقة تحت العينين، قد يسهم في تخفيف الهالات السوداء، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

والبطاطا تحتوي على مركبات غنية، مثل حمض الأزيليك، الذي يعرف بقدرته على تفتيح البقع الداكنة وتقليل فرط التصبغ.

وأوصت Skye بترك البطاطا على البشرة لمدة 25 دقيقة، ثم غسلها بالماء الدافئ وترطيب البشرة.

كما أن البطاطا غنية بالكاتيكولاز، وهو إنزيم يساهم في تفتيح البشرة، بالإضافة إلى البوتاسيوم الذي يساعد في تقليل الانتفاخ حول العينين، ومضادات الأكسدة التي تحمي البشرة، والنشاء الذي يمتص الزيوت الزائدة.

وتغييرات نمط الحياة، مثل شرب كميات كافية من الماء والحصول على نوم كاف واستخدام واقي الشمس، من العوامل المهمة لحماية البشرة.

وتناول البطاطا يوفر بعض العناصر الغذائية الضرورية، مثل البوتاسيوم وفيتامين سي.

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