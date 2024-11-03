ما أسباب وأنواع سرطان الرئة؟

يحدث سرطان الرئة عندما تنمو خلايا غير طبيعية بطريقة غير منضبطة داخل الرئتين، وتشمل أعراضه السعال المستمر والألم في الصدر وضيق التنفس.

ويعتبر التدخين أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بسرطان الرئة، حيث أن تدخين علبة سجائر يوميا لمدة 15-20 عاما يزيد كثيرا من هذا الخطر.

ويشمل هذا بصورة خاصة الرجال الذين أعمارهم 55-60 عاما ويدخنون فترة طويلة، حيث يشكلون 80 % من الإصابات بسرطان الرئة، لذلك ينصح الأشخاص الذين هم ضمن مجموعة الخطر بضرورة إجراء فحص بالأشعة السينية بصورة دورية، وعند الشك بنمو ورم يجب إجراء التصوير المقطعي المحوسب.

وينقسم سرطان الرئة إلى سرطان الخلايا الصغيرة وغير الصغيرة، ويتطور النوع الأول دائما لدى المدخنين.

أما 85 % من الحالات فهي من نوع سرطان خلايا الرئة غير الصغيرة وينقسم إلى نوعين وهما سرطان الخلايا الحرشفية وسرطان غدي.

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