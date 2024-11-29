لماذا يكون الاستيقاظ مريحا من دون منبّه؟

يشعر الكثير من الناس بأن الاستيقاظ بشكل طبيعي، دون الحاجة إلى منبه، يمنحهم شعوراً بالانتعاش والحيوية أكثر من الاستيقاظ بصوت المنبه المفاجئ، وفقا لموقع "ستادي فايندز"،.

دورة النوم الطبيعية

يتميز النوم بدورات متكررة، تتضمن مراحل مختلفة من النوم العميق والنوم الخفيف، عندما نستيقظ بشكل طبيعي، يكون الجسم قد أكمل دورة نوم كاملة أو جزءًا كبيرًا منها، مما يعني أننا نستيقظ في مرحلة يكون فيها الجسم مستعدًا للنشاط.

على العكس، فإن الاستيقاظ المفاجئ بسبب صوت المنبه قد يقاطعنا في منتصف دورة النوم، مما يجعلنا نشعر بالتعب والارتباك.

التوتر والقلق

صوت المنبه المفاجئ يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر)، مما يؤثر سلبًا على المزاج والانتباه ويجعلنا نشعر بالإرهاق والتوتر.

أما الاستيقاظ بشكل طبيعي فيسمح للجسم بالانتقال تدريجيًا من حالة النوم إلى حالة اليقظة، مما يقلل من الشعور بالتوتر.

جودة النوم

الاستيقاظ بدون منبه غالبًا ما يشير إلى أنك تحصل على قسط كافٍ من النوم وبجودة عالية، النوم الجيد يرتبط بتحسين المزاج والوظائف الإدراكية والقدرة على التعامل مع التوتر.

الاستعداد للنشاط

عندما تستيقظ بشكل طبيعي، يكون جسمك وعقلك مستعدان للبدء بيوم جديد. تشعر بالانتعاش واليقظة وتكون أكثر قدرة على التركيز والانتباه.

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