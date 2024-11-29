لماذا يولد بعض الأطفال بشعر كثيف؟

تختلف كمية الشعر التي يولد بها الأطفال بشكل كبير من طفل لآخر، قد يولد بعضهم بشعر كثيف وكامل، بينما يولد البعض الآخر بشعر خفيف أو حتى بدون شعر.

وبحسب ما جاء عبر صحيفة، "مديكال إكسبريس"، هناك عدة عوامل قد تساهم في ذلك:

الوراثة

تؤدي الجينات دورًا كبيرًا في تحديد كثافة الشعر ولونه وملمسه. إذا كان لدى الوالدين شعر كثيف، فمن المحتمل أن يولد الطفل بشعر كثيف أيضًا.

هرمونات الأم

خلال فترة الحمل، قد تؤثر هرمونات الأم على نمو شعر الجنين. بعض الهرمونات قد تحفز نمو الشعر بشكل أكبر.

العمر الجسدي للجنين عند الولادة

إذا كان الجنين قد نضج بشكل كامل قبل الولادة، فمن المحتمل أن يكون لديه شعر أكثر.

العرق

بعض الأعراق تميل إلى ولادة أطفال بشعر أكثر كثافة من غيرها.

الحالة الصحية للأم والجنين

بعض الحالات الصحية، مثل مرض السكري، قد تؤثر على نمو شعر الجنين.

ما الذي يحدث للشعر بعد الولادة؟

تساقط الشعر

قد يلاحظ بعض الآباء تساقط شعر الطفل بعد الولادة بفترة قصيرة. هذا الأمر طبيعي وعادة ما ينمو شعر جديد مكانه.

تغير لون الشعر

قد يتغير لون شعر الطفل خلال الأشهر الأولى من حياته.

نمو الشعر

يستمر شعر الطفل في النمو والتغير خلال السنوات الأولى من حياته.

هل هناك أي قلق بشأن شعر الطفل؟

في معظم الحالات، لا داعي للقلق بشأن كثافة شعر الطفل عند الولادة، ومع ذلك، إذا كان لديك أي مخاوف، فمن الأفضل استشارة طبيب الأطفال.

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