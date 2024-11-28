"عشان صحتك تبقى حديد".. 5 فيتامينات يجب تناولها بعد سن الخمسين

كتبت- أسماء العمدة:

ينصح الأطباء بالحرص على تناول بعض الفيتامينات المهمة لصحة كبار السن، خاصة بعد سن الخمسين، لأنّها تؤدي دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز جودة الحياة.

وأوصت الجمعية الألمانية بعدة فيتامينات أساسية، مثل فيتامين ب12 الذي يساهم في تكوين خلايا الدم ويحمي من فقر الدم، وفيتامين د، الذي يقوي العظام ويحمي من هشاشة العظام، وحمض الفوليك الذي يعزز جهاز المناعة، وحمض اليود الذي يحسن وظائف الغدة الدرقية، وفيتامين أ الذي يحافظ على صحة الجلد، وأحماض أوميجا 3 التي تعزز صحة الدماغ، وفقًا لموقع Healthline.

وشددت الجمعية على أهمية استشارة الطبيب قبل البدء في تناول أي مكملات غذائية، حيث إن الجرعات المناسبة تختلف من شخص لآخر، مؤكدة أن الغذاء المتوازن يظل المصدر الأساسي للفيتامينات والمعادن، لكن المكملات الغذائية يمكن أن تكون إضافة مفيدة في بعض الحالات.

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