لن تتوقع.. احذر تناول فيتامين ب 3 إذا كنت تعاني هذه المشكلات

فيتامين ب 3، يعالج انخفاض مستويات النياسين في الجسم، ويلعب النياسين (فيتامين ب3) دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي.

ويمكن استخدامه أيضًا مع أدوية أخرى لتقليل الكوليسترول السيئ والدهون (مثل LDL والدهون الثلاثية) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL) في الدم.

إنهم بحاجة إلى معرفة ما إذا كان لديك أي من هذه الحالات، وفق "clevelandclinic".

إذا كنت تعاني هذه الأضرار احذر تناوله:

مشاكل النزيف

شرب الكحول بشكل متكرر

مرض الكبد

قرحة الأمعاء أو المعدة

رد فعل غير عادي أو تحسسي تجاه النياسين أو الأدوية الأخرى أو الأطعمة أو الأصباغ أو المواد الحافظة

حامل أو تحاول الحمل أو تحاولي الحمل

الرضاعة الطبيعية

ما هي الآثار الجانبية التي قد ألاحظها عند تناول هذا الدواء؟

الآثار الجانبية التي يجب عليك الإبلاغ عنها لفريق الرعاية الخاص بك في أقرب وقت ممكن:

ردود الفعل التحسسية - طفح جلدي، حكة، شرى، تورم في الوجه، الشفاه، اللسان، أو الحلق

ارتفاع نسبة السكر في الدم (فرط سكر الدم) - زيادة العطش أو كمية البول، ضعف غير عادي أو تعب، عدم وضوح الرؤية

إصابة الكبد - ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، فقدان الشهية، الغثيان، براز فاتح اللون، بول أصفر داكن أو بني، اصفرار الجلد أو العينين، ضعف أو تعب غير عادي

الانتفاخ

التجشؤ

احمرار الوجه واحمراره

الغاز