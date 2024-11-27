احذرها.. 5 أسباب وراء ألم أسفل الظهر

كتبت- نرمين ضيف الله

التهاب المفاصل في العمود الفقري هو التهاب يصيب المفاصل بين الفقرات، وهي العظام التي ترتبط ببعضها البعض لتكوين العمود الفقري.

ومثل التهاب المفاصل في المفاصل الأخرى، هناك عدة أنواع من التهاب المفاصل في العمود الفقري.

ويمكن أن يؤثر على أي جزء من العمود الفقري، ولكن التهاب المفاصل في العمود الفقري هو الأكثر شيوعًا في الرقبة أو أسفل الظهر.

أنواع التهاب العمود الفقري

من الممكن أن تصاب بأي نوع من أنواع التهاب المفاصل في العمود الفقري، ولكن الأنواع الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل في العمود الفقري تشمل:

هشاشة العظام .

التهاب المفصل الروماتويدي .

التهاب المفاصل الصدفي .

التهاب الفقرات التصلبي .

الأعراض

تشمل أعراض التهاب العمود الفقري الأكثر شيوعًا ما يلي:

آلام الظهر (وخاصة آلام الرقبة وآلام أسفل الظهر ).

تصلب أو الشعور بقلة المرونة.

ألم في الذراع أو الساق.

عدم القدرة على المشي لمسافة طويلة كما اعتدت (مسافة محدودة للمشي).

التعب (الشعور بالتعب طوال الوقت).

أسباب التهاب العمود الفقري؟

تختلف أسباب أنواع مختلفة من التهاب المفاصل.

هشاشة العظام بمرور الوقت مع تآكل الأنسجة التي تخفف من آلام المفاصل بشكل طبيعي.

الاضطرابات المناعية الذاتية.

تلف جهازك المناعي.

الإجهاد العضلي.

انضغاط العصب